Odaklanma sorunu olanlar bu besinleri tüketmeli!

Bir işle uğraşırken zihninizin başka şeyler düşündüğü oluyor mu? Peki, odaklanma sorunu olanlar hangi besinleri tüketmelidir? Diyetisyen Neslihan Aktepe sorularımızı yanıtladı.

Kuruyemiş ve yağlı tohumlar, yaban mersini, brokoli, yağlı balıklar, avokado, zeytinyağı, tam tahıllar ve kafein odaklanmayı arttıran besinlerin başında gelirken, her gün 2-3 litre su tüketmek ve düzenli uyku da en az bu besinler kadar etkilidir.

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