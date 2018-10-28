NASA Hubble Uzay Teleskobu'nun arızasının giderildiğini duyurdu

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, mühendisler, 5 Ekim’de denge çarklarından birinde arıza meydana geldiğini açıklamıştı. Uzayda bulunan ve evreni gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu, uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından bilim gözlemlerine yeniden başladı.

Teleskop uyku moduna alınmıştı

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, mühendisler, 5 Ekim’de denge çarklarından birinde meydana gelen arızanın ardından, teleskobun arıza yapan denge çarkını yedek denge çarkıyla değiştirmek üzere çalışmalar yürüttü. Devreye sokulan ilk denge çarkı, olması gerekenden yüksek dönüş değerleri verdiğinden, ekip, teleskobu uyku moduna almak zorunda kaldı.

Cuma günü yeniden aktif edildi

Mühendisler, ikinci yedek denge çarkını, devreye sokmadan önce, çeşitli dönüş manevralarında ve operasyon modlarında test etti. Testlerin başarılı olmasının ardından teleskop, cuma günü bilim operasyonlarına yeniden başladı.

Hubble ne zaman uzaya gönderildi?

Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılının nisan ayında uzaya gönderildi. Teleskobun, dünyanın çevresindeki yörüngeye taşınma işlemi ise, Discovery Uzay Mekiği tarafından gerçekleştirildi.

Edwin Hubble anısına

Teleskobun ismi ABD'li Edwin Hubble isimli astronotun anısına verilmiştir. HUT olarak da bilinen Hubble Uzay Teleskobu, uzaya gönderilen ilk teleskop olmamasına rağmen, fonksiyonları ve de başarıları nedeniyle en önemli teleskop konumundadır.