MKYK toplantısı sonrası Mahir Ünal'dan flaş açıklama!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, PYD terör örgütünün, Türkiye'ye karşı savaşmaları şartıyla, 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal basın toplantısı düzendi.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekatı 6 ay sürdü 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu süreçte hiç kimsenin sivillere dönük hassasiyet açıklamasına şahit oldunuz mu, hayır. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı'nda da azami hassasiyet gösterdiği halde söz konusu PYD/PKK olduğunda Avrupalı dostların harekete geçtiğini, karalama propagandasına başladığını görüyoruz.

"CHP'NİN KULLANDIĞI ARGÜMANLARDAN BİRİYDİ"

ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Bu konuda CHP'den sağduyulu bir ses yükseldi. ÖSO'nun TSK ile harekatta bulunmasının önemli olduğunu açıkladı, Dursun Çiçek. CHP'nin kendi içindeki bu durum siyasi açıdan çok seslilik değil, çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda. Israrla CHP'nin son 3 yıldan bu yana kullandığı temel argümanlardan biri Türkiye'nin DEAŞ desteğiydi.

"PYD 400 DEAŞ'LIYI SERBEST BIRAKTI"

Biz Rakka'da PYD/YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı PYD'nin Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bölgedeki PYD'nin baskı ve zulmü devam ediyor.

"TEMURCİ'YE TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Bugün İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Hizmetlerinden dolayı Selim Temurci'ye teşekürlerimizi iletiyoruz. Ataması yapılan yeni başkanımız Bayram Şenocak beye başarılar diliyoruz. 47 il ve 835 ilçede kongrelerimizi tamamladık. Nisan ayına kadar bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz.

"SEÇİMLER TEK ZARF, TEK SANDIK ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu. Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız devam ediyor. Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ZİYARETİ

Sayın Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı ziyareti sizinle paylaşayım. Uyum yasalarına ilişkin bazı tekliflerini yazılı olarak sundular. Türkiye'nin temel meselelerinin konuşulduğu bir görüşme şeklinde cereyan etti. İttifak konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadı.

AB İLE VİZE SERBESTİSİ

Bu teklif rutin dışı bir teklif değil. AB ile sürdürülen ilişkiler çerçevesinde süreç içerisinde yapılması gereken bir başvurudan ibaret. TBMM'ye gelmesini beklediğimiz bir düzenleme yok.

ABD İLE MÜNBİÇ GERİLİMİ

Türkiye için tehdit oluşturan, bu neresi olursa olsun bizim için terör kaynağı neresiyse bunu yok etme kararlılığımız milletimize verdiğimiz sözün gereğidir. Bizim muhatabımız ABD'li bir general değil siyasettir. Önümüzdeki Dışişleri ve Savunma Bakanları gelecek. Bizim için dikkate alınması gereken bu görüşmelerin sonucudur."

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