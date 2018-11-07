Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar..

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Bakan Ziya Selçuk Meclis'te düzenlenen bütçe görüşmelerinde eğitimde neler yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Müfredatın iyileştirileceğini belirten Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır.

MÜFREDAT ESNEK OLACAK

Müfredat iyileştirilecek. Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak. Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir.

BU YIL NE KADAR TEŞVİK VERİLECEK

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3.290 TL ile 4.610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir."