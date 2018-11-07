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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Meclis'teki bütçe görüşmelerinde eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, özel öğretime teşviğin kademeli olarak kaldırılacağını ve müfredatta iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Selçuk, bu yıl verilecek teşvik miktarını da bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 10:42 - Güncelleme: 07-11-2018 11:47

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Bakan Ziya Selçuk Meclis'te düzenlenen bütçe görüşmelerinde eğitimde neler yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Müfredatın iyileştirileceğini belirten Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır.

MÜFREDAT ESNEK OLACAK
Müfredat iyileştirilecek. Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak. Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir.

BU YIL NE KADAR TEŞVİK VERİLECEK
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3.290 TL ile 4.610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • kundemacı 07 Kasım 2018 11:38 "Müfredat iyileştirilecek." Güzelde mevcut müfredat hazırlandığı zaman Talim Terbiye Kurulu başkanı kim idi? Bu beyefendi de boş birisi.

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