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Microsoft Research telefon kılıflarının iç yüzü için ayrı bir ekran geliştirdi

Microsoft Research telefon kılıflarının iç yüzü için ayrı bir ekran geliştirdi

Farklı projeleri ile dikkat çekmeyi başaran Microsoft Research araştırma laboratuvarı, telefon kılıflarının iç yüzüne bir ekran daha yerleştirerek ikinci ekran geliştirdi.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 12:42 - Güncelleme: 29-10-2018 12:42

Microsoft Research tarafından geliştirilen ve UbiComp 2018 konferansında tanıtılan Display Cover ikinci ekran kapaklı kılıf şeklinde geliştirilmiş bir tasarımdır. Amacı ise hem amatör hem de profesyonel kullanıma yönelik kolaylıklar sağlamak.

Microsoft’un gelecek dönemde piyasaya süreceği tahmin edilen akıllı telefon-tablet melezi gündemdeki yerini korurken firmanın geçmişte yaptığı çalışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez bir e-ink ikinci ekran ortaya çıktı. 

Her telefon modeli ile uyumlu değil
Kılıf Lumia 640 akıllı telefonu ile birlikte çalışıyor. Kılıf içerisindeki pinler akıllı telefona bağlanıyor ve böylece e-ink ekran arayüze entegre oluyor. Bildirimler, randevular, hava durumu, mailler gibi pek çok fonksiyon bu ekran üzerinde yansıtılabiliyor.

Bir katman eklenerek dokunmatik hale getirilebiliyor
YotaPhone ile başlayan bir dönem popüler olan e-ink ikinci ekran konseptini temel alan Microsoft, kılıf tarzında hazırladığı için tak-çıkar şeklinde kullanılabiliyor. Ayrıca farklı telefonlar için de uyum sağlayabilecek nitelikte. Display Cover dokunmatik değil ancak bir katman eklenerek dokunmatik hale getirilebiliyor.

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