  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı Mehmet Zeynep'e her şeyi anlatacak

Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı Mehmet Zeynep'e her şeyi anlatacak

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölümü izleyicileri ekrana kilitledi. Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölümün hemen ardından Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı seyircilerle buluştu. Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölümlerinde neler olacak? Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölüm özeti ve Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı haberimizde...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:00 - Güncelleme: 22-02-2018 16:00

 TRT 1 bile Mehmetçik Kûtulamâre'den bu kadar verim alacağını düşünmüyordur. Başladığı günden bu yana sürpriz bir şekilde adından söz ettiren Mehmetçik Kûtulamâre dizisinde heyecan gitgide artıyor. Daha önce final yapacağı iddia edilen Mehmetçik Kûtulamâre dizisi bir anda reytinglerde yükselişe geçince en çok merak edilen dizilerden biri oldu ve izleyiciyi kendine bağladı. Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölümü yine heyecana heyecan kattı. Seyredenler Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölümün hemen ardından 'Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı' ve 'Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladılar. Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm fragmanı yayınlandı yayınlanmasına ancak gelin önce Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölüm özetine bir göz atalım...

MEHMETÇİK KUTULAMARE 5.SON BÖLÜM ÖZETİ; Osmancık Taburu yolda büyük badireler atlatıp Bağdat’a gelmiştir. Süleyman Askeri, Bağdat’ta ilk iş olarak aşiretlere gidecek mektupları yollayarak vazifeye başlar. Cepheye gitmek için gerekli planları yapmış bölgenin eşrafı ile toplantı düzenlemiştir. Bu toplantı da plan gereği Hüsrev ve Ömer Osmanlı devletine destek vermeyeceklerini söylemişlerdir. Süleyman Askeri bu planla İngilizlere destek veren aşiretleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.
 
Mehmet, gizli olarak geldiği Bağdat’ta sandıktan çıkmayı hesaplarken beklenmedik bir durumla karşılaşır. Mehmet, aşiretlere gidecek sandıklardan birine gizlenmiştir. Mektupları götüren birlik yola çıkar.
 
Aşiretlere mektup götürüleceğini öğrenen Cox baskın yapıp mektupları ele geçirmek için hareket geçer. Mehmet’in de içinde bulunduğu birlik yolda baskına uğrar. Mehmet ve Said dışında bütün askerler şehit olur. Ancak Mehmet kurtulmayı başarır. Mehmet, mektupları alarak oradan uzaklaşır. Baskın haberini alan Süleyman Askeri ise hem Mehmet’in nerede olabileceğini hem de mektupların akıbetini düşünmektedir. Mehmet mektuplarla birlikte çölde bacağındaki yaradan dolayı baygın düşer. Karşısına rüyalarında gördüğü Zeynep çıkmıştır. Süleyman Askeri ise Mehmet’in yerini öğrenmiş çölde Zeynep’in çadırında karşısına çıkmıştır. Mehmet yemin ederek Teşkilatı Mahsusa’ya katılmıştır. Mehmet’in ilk görevi ne olacaktır? Mehmet ile Zeynep arasında neler yaşanacak? Mehmet, Zeynep’e rüyasında gördüklerini anlatacak mı? Said’i bekleyen sürpriz nedir? Cox’un Hüsrev’le ilgili planı nedir? S. Askeri, Cox’un yerini öğrenecek mi? 
 

MEHMETÇİK KUTULAMARE 6.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.
 
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı Mehmet Zeynep'e her şeyi anlatacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat