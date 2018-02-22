Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı Mehmet Zeynep'e her şeyi anlatacak

TRT 1 bile Mehmetçik Kûtulamâre'den bu kadar verim alacağını düşünmüyordur. Başladığı günden bu yana sürpriz bir şekilde adından söz ettiren Mehmetçik Kûtulamâre dizisinde heyecan gitgide artıyor. Daha önce final yapacağı iddia edilen Mehmetçik Kûtulamâre dizisi bir anda reytinglerde yükselişe geçince en çok merak edilen dizilerden biri oldu ve izleyiciyi kendine bağladı. Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölümü yine heyecana heyecan kattı. Seyredenler Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölümün hemen ardından 'Mehmetçik Kûtulamâre 6.yeni bölüm fragmanı' ve 'Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladılar. Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm fragmanı yayınlandı yayınlanmasına ancak gelin önce Mehmetçik Kûtulamâre 5.son bölüm özetine bir göz atalım...



MEHMETÇİK KUTULAMARE 5.SON BÖLÜM ÖZETİ; Osmancık Taburu yolda büyük badireler atlatıp Bağdat’a gelmiştir. Süleyman Askeri, Bağdat’ta ilk iş olarak aşiretlere gidecek mektupları yollayarak vazifeye başlar. Cepheye gitmek için gerekli planları yapmış bölgenin eşrafı ile toplantı düzenlemiştir. Bu toplantı da plan gereği Hüsrev ve Ömer Osmanlı devletine destek vermeyeceklerini söylemişlerdir. Süleyman Askeri bu planla İngilizlere destek veren aşiretleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.



Mehmet, gizli olarak geldiği Bağdat’ta sandıktan çıkmayı hesaplarken beklenmedik bir durumla karşılaşır. Mehmet, aşiretlere gidecek sandıklardan birine gizlenmiştir. Mektupları götüren birlik yola çıkar.



Aşiretlere mektup götürüleceğini öğrenen Cox baskın yapıp mektupları ele geçirmek için hareket geçer. Mehmet’in de içinde bulunduğu birlik yolda baskına uğrar. Mehmet ve Said dışında bütün askerler şehit olur. Ancak Mehmet kurtulmayı başarır. Mehmet, mektupları alarak oradan uzaklaşır. Baskın haberini alan Süleyman Askeri ise hem Mehmet’in nerede olabileceğini hem de mektupların akıbetini düşünmektedir. Mehmet mektuplarla birlikte çölde bacağındaki yaradan dolayı baygın düşer. Karşısına rüyalarında gördüğü Zeynep çıkmıştır. Süleyman Askeri ise Mehmet’in yerini öğrenmiş çölde Zeynep’in çadırında karşısına çıkmıştır. Mehmet yemin ederek Teşkilatı Mahsusa’ya katılmıştır. Mehmet’in ilk görevi ne olacaktır? Mehmet ile Zeynep arasında neler yaşanacak? Mehmet, Zeynep’e rüyasında gördüklerini anlatacak mı? Said’i bekleyen sürpriz nedir? Cox’un Hüsrev’le ilgili planı nedir? S. Askeri, Cox’un yerini öğrenecek mi?



MEHMETÇİK KUTULAMARE 6.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.



