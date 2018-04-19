Mehmetçik Kut'ül Amare 13. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amaredizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 26 Nisan'da ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 13. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Esaret zincirlerini kıran Osmanlı neferleri şehre ulaşmayı başarmıştır. Kut’ta bir bayram havası hâkimdir. Bu durum herkesin zafere olan inancını perçinlemiştir. Esirlerin kurtarılması, İngiliz karargâhında ise bomba etkisi yaratır.

Öte yandan esaretten dönen Mehmet, Zeynep ile yeniden bir araya gelir. Birbirlerine açamadıkları sevdaları onları bir çıkmazın içine sürüklemiştir.

Uzun süredir rehin tutulan Said nefes kesen bir mücadele ile kurtarılmıştır. Ancak asıl tehlike henüz geçmemiştir. Said’in, olanlar karşısında ki tavrı bir krize neden olacak mıdır? Üst üste mağlubiyetler alan Cox, yeni planını devreye sokacaktır. Ancak bu planın işleyebilmesi için önünde bir engel vardır. Victoria…

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 13. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden ulaşabilirsiniz.