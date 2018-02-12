  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mahir Ünal'dan sert çıkış: Can alır can veririz

Mahir Ünal'dan sert çıkış: Can alır can veririz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Afrin operasyonuna yönelik eleştirilere cevap verirken “Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize beraberliğimize halel getirirse vallahi can alır can veririz.” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-02-2018 14:16 - Güncelleme: 12-02-2018 14:16

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada “Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize beraberliğimize halel getirirse vallahi can alır can veririz. Gözümüz hiçbir şeyi görmez, 80 milyon bir olur Allah’ın izni ile bu işlerin üstesinden geliriz” dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerine katıldı. Trabzon Bulvarı Valilik meydanında düzenlenen kutlama etkinliği Vali Vahdettin Özkan, Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker’in, vatandaşları selamlamasıyla başladı.

15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir’in de katıldığı etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı’na taktı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın tebrik mesajları okundu.

''CAN ALIR CAN VERİRİZ''
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un selamla konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Bugün kahraman ordumuz Afrin’de teröristlerle mücadele ederken dün Ankara’da, birilerinin ne yaptıklarına bir bakın. Biz terörle mücadele ederken, elinde silah bu milletin bekasını tehdit edenlerle mücadele ederken birileri eğer siyaset adı altında terör seviciliği yapıyorsa, terör övücülüğü yapıyorsa bu aziz milletin kabul edeceği bir şey değildir. Biz bu milletin birliği beraberliği söz konusu olduğunda, biz tek yumruk oluruz tek yürek oluruz. Biz bu milletin bekası vatanımızın taşı toprağı söz konusu olduğunda, can alır can veririz. Biz her zaman sulhtan ve selametten yanayız. Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize beraberliğimize halel getirirse vallahi can alır can veririz. Gözümüz hiçbir şeyi görmez, 80 milyon bir olur Allah’ın izni ile bu işlerin üstesinden geliriz” dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından tiyatro ekibi tarafından ‘Sütü İmam ve Bayrak Olayı’ canlandırıldı. Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Trabzon Bulvarı Valilik meydanında düzenlenen kutlama etkinliği Vali Vahdettin Özkan, Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker’in, vatandaşları selamlamasıyla başladı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mahir Ünal'dan sert çıkış: Can alır can veririz haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 15:31 O dediğin, bu memleketin gerçek sahipleri;ay yıldız sevdalıları,toprağını ve milletini sevenler ve bu uğurda kanını canını verenler için geçerli...Allah herkese gazilik ya da şehitlik mertebesini nasip etmez ki...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat