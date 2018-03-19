  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Liselilerden müthiş başarı şampiyonlukla döndüler

Liselilerden müthiş başarı şampiyonlukla döndüler

Almanya'nın Berlin şehrinde 6 Mart’ta düzenlenen "VEX Robotics" yarışmasında, İstanbul’da yer alan özel bir lisenin Vex Robotics Kulübü öğrencileri, büyük bir başarı elde ettiler. Yarışmada lisenin 2 ayrı kampüsünden katılan “Orion” ve “Eagle” takımları, Alman takımlarına karşı finalde birlikte ittifak kurarak “Turnuva Şampiyonluğu (Tournament Champion)”nu kazandılar.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 12:00 - Güncelleme: 19-03-2018 12:00

Eagle takımı mentörü Özcan Tezcan eşliğindeki öğrenciler Kerem Rüştü Demirel, Metin Berk Deniz, Kaan Gül ve Sertan Furkan Cengiz turnuva şampiyonluğuna ortak olurlarken;

Orion takımı mentörü Tuğba Esim Yurdagül eşliğindeki Arda Aygün, Berke Aygün, Ahmet Eray Karadağ, Alper Çelebioğlu, Selin Demir ve Buse Temizsoy adlı öğrenciler ise turnuva şampiyonluğu yanısra "Robot Becerileri Ödülü (Robot Skills Award)” ile “Mükemmeliyet Ödülü (Excellence Award)”nü de almaya hak kazandılar.Böylelikle turnuvadaki tüm ödüllere sahip olarak Türkiye’yi başarıyla temsil etmiş oldular.Turnuva dönüşü hem uçakta hem de okullarında büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan takımlar, çeşitli etkinliklerle başarılarını kutladılar.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Liselilerden müthiş başarı şampiyonlukla döndüler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro