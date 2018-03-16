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Krizi tırmandıracak sözler! Emri Putin verdi

Krizi tırmandıracak sözler! Emri Putin verdi

İngiltere ve Rusya arasında ajanların zehirlenmesiyle başlayan kriz iki ülkenin diplomatları sınırdışı etme kararıyla devam ediyor. Her iki ülke yetkililerinden de sert açıklamalar geliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rusya ile kriz yaratan olayın emrinin bizzat Putin tarafından verilmiş olabileceğini söyledi.Kremlin Johnson'ın 'Emri, Putin vermiş olmalı' iddiasına yanıt verdi: Affedilemez.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 15:33 - Güncelleme: 16-03-2018 15:33

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, sinir gazıyla zehirleme kararının Britanya'yı lekelemek için doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı gibi göründüğünü söyledi. Reuters'ın haberine göre Johnson, "Sinir gazı saldırısı Putin'in kararı olabilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de maruz kaldığı Noviçok sinir gazına maruz kalmasıyla ilgili Rusya'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın maruz kaldığı Noviçok olarak bilinen sinir gazının illegal olarak Rusya tarafından geliştirildiğini ve depolandığını söyledi.

SİNİR GAZI KULLANIMI PUTİN'İN KARARIYDI: Johnson, açık bir şekilde bu sinir gazı saldırısını Rusya'nın yönettiğini belirtti. Boris Johnson, "Rus halkına karşı sorunumuz yok, bizim sorunumuz Putin ve Kremlin ile. İngiliz topraklarında gerçekleştirilen sinir gazı kullanımı, Putin'in kararıydı" açıklamasında bulundu. Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Rus yapımı Noviçok gazıyla zehirlenmesinin ardından, İngiltere ile Rusya arasında ipler kopma noktasına geldi.

DİPLOMATLAR SINIRDIŞI EDİLİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, bu gelişme üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı da misilleme olarak Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

BORİS JOHNSON: İNGİLTERE'DEKİ RUS ZENGİNLER HEDEF ALINABİLİR!

Johnson dün yaptığı açıklamada da, eski casusun sinirinden alınan bir örneğin değerlendirilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceğini belirtti.İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, zenginliklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlarına borçlu olan İngiltere'deki Rusların, iki ülke arasındaki casus krizinde misilleme olarak İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini söyledi.

ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE VE ABD'DEN RUSYA'YA KARŞI ORTAK BİLDİRİ!

İngiltere'nin olayda sorumluluğu olduğunu iddia ettiği Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı etme kararı almasının ardından, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD ortak bir açıklama yayımlayarak bu ülkeyi hedef aldı. Rusya'nın geçmişteki "sorumsuz davranış kalıplarının" da Skripal olayıyla ilgili kaygıları artırdığı belirtilen açıklamada, "Rusya'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

KREMLİN JOHNSON'A YANIT VERDİ: AFFEDİLEMEZ!

Eski çifte casus Sergey Skripal ile kızının sinir gazıyla zehirlenmesi emrini Rusya Devlet Başkanı Putin'in vermiş olmasının 'yüksek ihtimal olduğunu' iddia eden İngiltere Dışişleri Bakanı'na Kremlin'den yanıt geldi: Şoke edici ve affedilemez bir davranış. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, eski çifte casus Sergey Skripal ve kızının sinir gazı ile zehirlenmesi emrini Rusya lideri Vladimir Putin'in vermiş olmasının 'yüksek bir ihtimal olduğunu' iddia etmesine Kremlin'den yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını pek çok defa söyledik. (Bu olayla ilgili olarak) Devlet Başkanı'mızın (Vladimir Putin) ismine atıf yapılması ya da isminin anılması diplomasi etiği açısından şoke edici ve affedilmesi mümkün olmayan bir davranış" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 16:56 Bu işte bir bit yeniği var. Rusya gibi bir devlet arkasında böylesine açık bir ipucu bırakmaz.

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