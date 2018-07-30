2018 Kurban Bayramı'na az bir süre kala, kurban kesmek isteyenler 2018 kurbanlık fiyatları ne kadar araştırmaya başladı bile. Kurban pazarlarının yanı sıra, büyük marketlerde de kurbanlıklar satılıyor malumunuz. Onlardan biri de, Migros'a satışı gerçekleştirilen Kipa. İşte Kipa büyükbaş fiyatları 2018 Kipa kurbanlık fiyat listesi.

KİPA KURBANLIK FİYATLARI; Kipa’da üç farklı kurban seçeneği bulunuyor. Canlı ağırlığı ortalama 30-35 kg, koli ağırlığı minimum 12 kg kurbanlık koç 1.155 TL, canlı ağırlığı ortalama 40-45 kg, koli ağırlığı minimum 16 kg'lık daha büyük kurbanlık koç 1.295 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz olmak üzere 1.245 TL'den satışa sunuluyor.

Kurbanlık Koç minimum 12 ve 16 kg koli içinde; 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde parçalara ayrılıyor. Tüm kurbanlıkların, kesim sonrası veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılıyor. Kurbanlık büyükbaşlar da kemiklerinden ayrılarak 7 eşit hisseye bölünüyor. Sakatatları, TEGV ve ZİÇEV'e bağışlanarak, bağış makbuzu koli içerisinde müşterilere ulaştırılıyor.

MİGROS 2018 KURBANLIK FİYATLARI: Migros marketlerde 2018 kurbanlık satışları başladı. Kurbanlık koç ve büyükbaş danada uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Migrosta 12 kg koç 1155 TL, 16kg koç 1295 TL ve büyükbaş minimum 21kg 1245 TL fiyatla satılacak. Money bonus ile 100 TL indirimli satın alabileceksiniz. Üstelik kurbanlığınızı 6-9 taksitle satın alabilirsiniz.

CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI: Kurban Bayramı 2018 yılında 21-22-23-24 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıklarda en uygun fiyatları ve ödeme kolaylıkları sunan CarrefourSA, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarda kredi kartına vade farksız 9 taksit fırsatı sunuyor. Üstelik CarrefourSA bu yıl kurbanlık alan müşterilerine 3’lü içecek paketini de hediye ediyor. 2018 Kurban Bayramında CarrefourSA mağazalarında 1 Temmuz – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında canlı kurbanlık alımı yapabilirsiniz. Kurban siparişlerinizi adresinize teslim edilecek şekilde www.carrefoursa.com üzerinden verebilir veya 21 Ağustos – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında size en yakın CarrefourSA’dan satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kurbanlığı dilerseniz hemen alıp götürebilir, dilerseniz keseceğiniz güne kadar CarrefourSA’nın özel emanet çadırında ücretsiz olarak bırakabilirsiniz.Hijyenik koşullarda ücretsiz kurbanlık kesimi yapan CarrefourSA ile belirli kuruluşlara kurban bağışı da yapabilirsiniz. CarrefourSA mağazalarındaki kurbanlık kesimleri 22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor. CarrefourSA canlı kurban satışlarında randevulu kesim imkanı da sunuyor. Satın alıp emanete bıraktığınız kurbanlık için size verilen emanet fişinde kesim tarihi ve saatini görebilir, böylece kurbanlığınızın kesileceği saatte CarrefourSA’ya gelip, hiç beklememiş olursunuz.

CarrefourSA’da kurbanlık fiyatları şu şekilde:

Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.285 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.235 TL. (min. 17 kg)

Karaman Koç Kurban Paketi 1245 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.195 TL. (min. 17 kg)

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse) 1.225 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.175 TL. (min. 19 kg kemiksiz et)

Bayramın 4. günü teslim edilmesi şartıyla Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1.190 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.140 TL. Üstelik CarrefourSA kart ile alımda ekstra 15 TL puan hediye.

KURBAN NEDİR: Kurban, Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeye ise "tazhiye" denilir. Kurban Bayramı'nda ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslim ve zengin kimseye vacibdir. Zenginden maksad, temel ihtiyaçlarından başka, artıcı olsun olmasın, en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahip olan, fitre vermekle yükümlü olan kimselerdir. KURBAN FARZ MIDIR: Kurban kesmek farz değildir. Kurban, Şafii mezhebine göre sünnettir, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.