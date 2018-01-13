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Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm Alihan ve Deniz'in savaşına bakın

Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm Alihan ve Deniz'in savaşına bakın

Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün yani 13 Ocak tarihinde ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz yeni bölümde nefesler tutulacak. Kalbimdeki Deniz yılbaşı haftası nedeniyle geçen hafta ekrana gelmemişti. Peki Kalbimdeki Deniz yeni bölümde neler olacak?

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 10:30 - Güncelleme: 13-01-2018 10:30

Fox Tv'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Kalbimdeki Deniz yeni bölümde Alihan ile Deniz'in kavgasına şahit olacağız. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle artacak, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına getirecektir.

Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle artacak, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına getirecektir. Peki ya Mirat; bu duruma, Deniz’in gözleri önünde acı çekmesine daha fazla izin verebilecek midir? Okul gezisi sırasında ve dönüşte yaşananlar Ece, Mustafa, Yosef ve Figen için çok ciddi sonuçlar doğuracak, her biri kendilerini, hislerini sorgulayıp önemli kararlar almak zorunda oldukları bir eşikte bulacaktır. Hülya doğacak bebeğini düşünerek Nejat’la arasını iyi tutması gerektiğine karar verirken Şebnem ve Ünal buna engel olmak için ellerinden geleni yapacaktır. Fikriye’yse mahalleye gelen davetsiz bir misafir ve bu misafirin yol açtığı tatsız olaylar yüzünden kaybettiği hafızasına kavuşacaktır. Gelin hep birlikte Kalbimdeli Deniz 52.yeni bölüm fragmanına bakalım.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler. Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar.

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