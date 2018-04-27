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Jandarmaya büyük FETÖ operasyonu! 12 binbaşı 20'si yüzbaşı...

Jandarmaya büyük FETÖ operasyonu! 12 binbaşı 20'si yüzbaşı...

ANKARA merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12'si yüzbaşı, 20'si yüzbaşı 32 muvazzaf subay gözaltına alındı... Son dakika operasyonu sürüyor...

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 09:42 - Güncelleme: 27-04-2018 09:50

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Başsavcılığı'nın 13 ilde başlattığı operasyonda gözaltına alınan subayların 12'sinin binbaşı, 20'sinin ise yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenildi...

MAHREM İMAMLARLAR GÖRÜŞMÜŞLER... FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlerin kontörlü telefonlar ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştikleri iddia edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

ÖĞRETMENLERE AYRI OPERASYON: 48 GÖZALTI... Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi...

Operasyonlar sürüyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Nisan 2018 09:48 Şunu iyi bilinki Ergenekon kumpascısı feto kumpasına devam ediyor.orduyu bitirip milli gençlik vakfı kafası doğruldusunda orduyu diskalife etmeye çalısıyor.Bunu da diyanet işleri eskibaşkanı dahil digerleri gorevde olan mgv ci dört kişi yapıyor.Atatürkün tabiriyle devlet işgal altindadır.her yer ele geçirilmiş devlete son darbe vurulmak üzeredirler.24 haziran Türk ulusunun Alkah muhafaza son nefes alışı olabilir.ERMENIKER KADAR VATANSEVER OLAMADIK MAALESEF.

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