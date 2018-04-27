Jandarmaya büyük FETÖ operasyonu! 12 binbaşı 20'si yüzbaşı...

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Başsavcılığı'nın 13 ilde başlattığı operasyonda gözaltına alınan subayların 12'sinin binbaşı, 20'sinin ise yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenildi...

MAHREM İMAMLARLAR GÖRÜŞMÜŞLER... FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlerin kontörlü telefonlar ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştikleri iddia edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

ÖĞRETMENLERE AYRI OPERASYON: 48 GÖZALTI... Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi...

Operasyonlar sürüyor...