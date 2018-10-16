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İşte Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri

İşte Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında tekrar edilmesi kararlaştırılan mücadeleye, kararı protesto ederek çıkmayan Beşiktaş ise aldığı men cezası nedeniyle bu yıl Türkiye Kupası'nda boy göstermiyor.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 15:31 - Güncelleme: 16-10-2018 15:31

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi. Bu turda, kupayı kazanan Akhisarspor'un yanı sıra ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yer almıyor. Bu 4 takım bir sonraki turda turnuvaya dahil olacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında tekrar edilmesi kararlaştırılan mücadeleye, kararı protesto ederek çıkmayan Beşiktaş ise aldığı men cezası nedeniyle bu yıl Türkiye Kupası'nda boy göstermiyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Adana Demirspor-Dersim 62 Spor

Ümraniyespor-Anagold Erzincanspor

Fatih Karagümrük A.Ş.-Afjet Afyonspor A.Ş.

Bugsaş Spor-Trabzonspor

Antalyaspor-Yomraspor

MKE Ankaragücü-Erbaaspor

Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor

Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor

Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor-Pazarspor

Balıkesirspor-Pendikspor

Batman Petrolspor-Kasımpaşa

Bandırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor

Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Şile Yıldızspor-Boluspor

Nazilli Belediyespor-Osmanlı Futbol Kulübü

Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor A.Ş.

Bursaspor-1461 Trabzon

Hatayspor-Fetihespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü

Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.

Sarıyer-Çaykur Rizespor

Gümüşhanespor-Giresunspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demirgrup Sivasspor

Gençlerbirliği-Diyarbekir Spor

Sivasspor Belediyespor-Denizlispor

Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor​

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