Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi. Bu turda, kupayı kazanan Akhisarspor'un yanı sıra ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yer almıyor. Bu 4 takım bir sonraki turda turnuvaya dahil olacak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında tekrar edilmesi kararlaştırılan mücadeleye, kararı protesto ederek çıkmayan Beşiktaş ise aldığı men cezası nedeniyle bu yıl Türkiye Kupası'nda boy göstermiyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Adana Demirspor-Dersim 62 Spor
Ümraniyespor-Anagold Erzincanspor
Fatih Karagümrük A.Ş.-Afjet Afyonspor A.Ş.
Bugsaş Spor-Trabzonspor
Antalyaspor-Yomraspor
MKE Ankaragücü-Erbaaspor
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor
Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor-Pazarspor
Balıkesirspor-Pendikspor
Batman Petrolspor-Kasımpaşa
Bandırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
Şile Yıldızspor-Boluspor
Nazilli Belediyespor-Osmanlı Futbol Kulübü
Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor A.Ş.
Bursaspor-1461 Trabzon
Hatayspor-Fetihespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü
Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.
Sarıyer-Çaykur Rizespor
Gümüşhanespor-Giresunspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demirgrup Sivasspor
Gençlerbirliği-Diyarbekir Spor
Sivasspor Belediyespor-Denizlispor
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İşte Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER