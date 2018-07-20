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İşte cinsel isteği artıran besinler!

İşte cinsel isteği artıran besinler!

Tüketildiğinde cinsel gücü artıran besinlerin başında çikolata, somon, ananas, ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, yaban mersini, avokado, domates, kabuklu deniz ürünleri, acı pul biber, zencefil, kuru yemişler ve sarımsak sayılabilir. Diyetisyen Neslihan Aktepe, bu besinlerin hangileri olduğunu cevapla.tv'ya anlattı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 02:00 - Güncelleme: 20-07-2018 02:00

Besinlerin içeriğindeki vitaminler cinsel hayatın hareketlendirmek için de etkili oluyor. İşte tüketildiğinde cinsel gücü artıran besinler cevapla.tv'de...

Cinsel gücün artmasında en önemli faktör kan dolaşımının hızlanmasıdır. Beslenme düzeninizde yapacağınız ufak değişiklikler ile cinsel yaşamınızı olumlu etkileyebilirsiniz.

Cinsel gücü arttıran besinlere örnek olarak; çikolata, somon, ananas, ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, yaban mersini, avokado, domates, kabuklu deniz ürünleri, acı pul biber, zencefil, kuru yemişler ve sarımsak sayılabilir. Demir eksikliği cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Demir eksikliğinin oluşmaması için de yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Sigara, alkol ve stres işe cinsel gücü olumsuz etkileyen faktörlerdendir.

Kaynak: cevapla.tv 

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