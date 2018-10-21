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İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı yola çıkmadan önce...

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı yola çıkmadan önce...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası ve "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bugün İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. İşte o kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar...

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 09:22 - Güncelleme: 21-10-2018 09:22

İSTANBUL'da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası" ve "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bugün yapılacak "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası" nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

29 EKİM PROVASI İÇİN KAPITALACAK YOLLAR... "Vatan Caddesi gidiş geliş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR... Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

İSTANBUL'U KOŞUYORUM İÇİN KAPATILAN YOLLAR...  "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği kapsamında nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile nedeniyle 07.00 ile 11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi Zeytinburnu mevki, Tunç Petrol'den kuzey transit yoldan, havalimanı istikametine akım verilmeyecek. Yanyol'dan akım Ekrem Kurt Bulvarı istikametine yönlendirilecek, Aksu Caddesinden gelen akım sahil kuzey Atatürk Havalimanı istikametine verilmeyip köprü üzerinden sahil Kenndy Sirkeci istikametine verilecek. Ayrıca köprü altından (U) yaptırılarak Ekrem Kurt Bulvarı'na geri çevrilecek, İskele Caddesi Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Muhtar Halil Kral Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Pınar Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Pancar Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Mormenekşe Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Odabaşı Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Halit Ziya Uşaklıgil Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Rauf Orbay Caddesi Kuzey ve Güney Yol Havuzlu Kavsak arası bağlı cadde ve sokaklar, Ataköy Kavşağı Rauf Orbay Caddesi Sahil Kenndy Ahlve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Strazburg Caddesi Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Adnan Kahveci Bulvarı kavşağından Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Hava Harp Okulu lojmanlarından Rauf Orbay caddesine katılım Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine, Atatürk Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak katılım akım Florya istikametine yönlendirilecek, Eski Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak alt geçit kapatılacak.

Akım Havuzlu Kavşak üstü katılım noktasından Yeşilyurt istasyon caddesine yönlendirilecek, Yeşilyurt İstasyon Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Yeşilyurt İstasyon Caddesinden Hava Harp Okulu'ndan Sirkeci istikametine, Ataköy 5. Kısım kavşağından Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine katılım, Ataköy 5. Kısım Ataköy Kamping'den Rauf Orbay Caddesi güney yola katılım, Ataköy Galeria AVM Kavşağından Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yola katılım, Ataköy Galeria AVM önünden Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine katılım yola katılım, Bakırköy Opet'ten (Ataköy Marina) Sahil Kenedy Sirkeci istikametine katılım"

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR... "D100 Kuzey Güney Yol, Ekrem Kurt Bulvarı D100 istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar varyanttan Sirkeci istikameti, Strazburg Caddesi D 100 istikameti, Zübeyde Hanım Caddesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, Adnan Kahveci Bulvarı D100 istikameti, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı D 100 istikameti.

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