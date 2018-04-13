İstanbullu Gelin 46. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 46. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.

İSTANBULLU GELİN 46. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayılanmadı. İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.