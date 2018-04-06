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İstanbullu Gelin 45. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin 45. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 13 Nisan Cuma günü ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin dizisinin 45. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesen İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 11:58 - Güncelleme: 06-04-2018 11:58

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 45. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. 

Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…

İSTANBULLU GELİN 45. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.

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