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İstanbullu Gelin 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 30 Mart Cuma günü ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin dizisinin 43. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesen İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 10:48 - Güncelleme: 23-03-2018 10:48

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 43. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

İSTANBULLU GELİN 43. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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