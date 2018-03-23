İstanbullu Gelin 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 43. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

İSTANBULLU GELİN 43. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.