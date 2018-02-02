İstanbullu Gelin 35.yeni bölüm fragmanı yayında diziye bomba oyuncu

Başrollerinde Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin seyirciyi ekrana çiviliyor. Konakta yaşananlar herkesin dilinde. İstanbullu Gelin'in 34.son bölümünde Esma Hanım'ın büyük aşkını herkes öğrendi kıyametler koptu. Faruk ise en çok çıldıran isim oldu. Peki Esma Hanım'ın aşkından sonra neler olacak? 34.bölüm biter bitmez internete koşan izleyicilerin en çok aradığı şey ise 'İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı' ve 'İstanbullu gelin 35.yeni bölüm fragmanı' oldu. Sizi daha fazla merakta bırakmayalım. Hem 104.son bölümde neler yaşandı bir göz atalım hem de 35.yeni bölüm 2.fragmanına bakalım.

İSTANBULLU GELİN 104.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İstanbullu Gelin yayınlanan son bölümde Faruk annesi Esma'nın sevgilisi olması nedeniyle deli dönmüştü. Evde işler iyice karışınca Faruk eve gitmemeye karar verdi. Aynı zamanda Süreyya ile de kavga eden Faruk'un sinirli halleri damga vurdu. Süreyya, Faruk'un bu kadar üzülmesine dayanamadığı için bir sürpriz yapmaya karar verdi. Faruk'u Uludağ'a götüren Süreyya eşinin mutlu olması için elinden geleni yapmıştı. Öte yandan evde kızılca kıyamet kopmuştu. Diğer kardeşler de Esma Hanım'ın büyük aşkını öğrenince çıldırdı. Evin küçüğü Murat'ın yemek masasında kriz geçirdiği anlar seyirciyi ekrana kilitledi. Esma Hanım'ın aşkından sonra İstanbullu Gelin de rüzgar ne yöne doğru esecek? Her şeyin cevabı İstanbullu Gelin 35.yeni bölüm de...

İSTANBULLU GELİN 35.YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI;