İstanbullu Gelin 35.yeni bölüm fragmanı son bölüm neler oldu?

Star Tv'de cuma günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. Cuma günleri Arka Sokaklar ile birincilik mücadelesi veren İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

İstanbullu Gelin yayınlanan son bölümde Faruk annesi Esma'nın sevgilisi olması nedeniyle deli dönmüştü. Evde işler iyice karışınca Faruk eve gitmemeye karar verdi. Aynı zamanda Süreyya ile de kavga eden Faruk'un sinirli halleri damga vurdu. Süreyya, Faruk'un bu kadar üzülmesine dayanamadığı için bir sürpriz yapmaya karar verdi. Faruk'u Uludağ'a götüren Süreyya eşinin mutlu olması için elinden geleni yaptı.

İSTANBULLU GELİN 35.YENİ BÖLÜM FRAGMANI