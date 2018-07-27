  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul hava durumu Meteoroloji uyardı saat verdi

İstanbul hava durumu Meteoroloji uyardı saat verdi

İSTANBUL hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göer sağanak yağışın İstanbul'da saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 09:34 - Güncelleme: 27-07-2018 09:34

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika haberi Meteoroloji verdi. Marmara Bölgesi genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 

Sağanağın İstanbul'da saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması öngörülüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde ise yağmurun yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.
İSTANBUL 27 TEMMUZ CUMA HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul hava durumu Meteoroloji uyardı saat verdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro