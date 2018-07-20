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Hyundai'den Iron Man'li Kona!

Hyundai'den Iron Man'li Kona!

Comic Con etkinliği sırasında Hyundai, yeni 2019 Hyundai Kona Iron Man Edition’ı duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 15:47 - Güncelleme: 20-07-2018 15:47

Bildiğiniz üzere şu sıralar Comic Con dönemindeyiz. Marvel'ın da içerisinde bulunduğu etkinlikte birçok yeni bilgi paylaşımında bulunuluyor. Yeni filmlerden dizilere, oyunlardan oyuncaklara kadar birçok içerik 2018 Comic Con etkinliğinde.

San Diego uluslararası çizgi roman fuarında toplanmış durumda. Dünyanın en değerli otomotiv şirketlerinden biri olan Hyundai da bu fırsatı kaçırmayarak yeni 2019 Hyundai Kona Iron Man Edition’ı duyurdu.

Adeta Avengers aracı gibi gözüken Kona, gel beni al dercesine gözlerimizin içerisine bakıyor o asi duruşuyla. 

Mat gri renge sahip olan 2019 Hyundai Kona Iron Man Edition, Iron Man kırmızısı tasarım hatları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sisler, tampon, aynalar jantlar ve diğer kritik yerlerdeki Iron Man kırmızısı çizgiler, özel tasarım Kona’nın çok daha havalı görünmesini sağlıyor. Üzerinde bulunan Stark logoları da ayrı bir hava katmış.

Tasarım sadece dış kaplama ile de sınırlı değil. Klima çerçeveleri, bilgi-eğlence sistemi, gösterge paneli ve hatta vites topuzu, tamamıyla Iron Man esintilerini bizlere sunuyor. Şimdiden alana hayırlı olsun diyelim o zaman. 

Kaynak: Teknolojioku

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