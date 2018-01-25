Herkes onu konuşuyor kimdir bu Yemekteyiz Berkay Bozaklı?

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Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programı ilgiyle devam ediyor. Perşembe günü yani bugün yayınlanacak olan bölümde yarışacak olan Berkay Bozaklı sosyal medyanın gündeminde. Eleştirileriyle gündeme gelen Berkay Bozaklı'ya gelin yakından bakalım.
Yemekteyiz programında bugün yarışan ve birinci olmasına kesin gözüyle bakılan Berkay Bozaklı sosyal medyanın gündeminde. 19 yaşında olmasına rağmen programa katılan ve eleştirileriyle adından söz ettiren Berkay Bozaklı şimdiden fenomen olma yolunda ilerliyor. Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından sert dille eleştirilen Berkay Bozaklı'nın mesleği de yemekle ilgili.
Yeditepe Üniversitesi'nde okuyan Berkay Bozaklı üniversite birinci sınıf öğrencisi. Gastronomi bölümünde okuyan Berkay Bozaklı'nın şimdiden instagram hesabında binlerce takipçisi olmaya başladı. Arkadaşları ve ailesiyle de sık sık fotoğrafını paylaşan Berkay Bozaklı'ya hayranları da yorum yapıyor.
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