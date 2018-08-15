Gülcan Arslan kimdir yaşı kaç-nereli deniz ortasında bikinili halat savaşı

Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları bugün Bodrum'da görüntülenmesinin ardından merak konusu oldu. 32 yaşındaki ve aslen Sakaryalı olan güzel oyuncu uzun süren sessizliğinin ardından geçen gün Bodrum'da görüntülendi. Bodrum'da arkadaşları ile çıktığı yat turunda halatın suya düşmesinin ardından zor anlar yaşayan güzel oyuncu Gülcan Arslan hakkında merak edilenler ve biyografisi haberimizde.

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, halatı suya düşünce, elindekini çekmeye çalışan oyuncu, uzun süre uğraş verdi. Başarılı olamayan Arslan, botla gelen bir kişinin yardımıyla halatı yukarı çıkarmayı başardı.

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR: Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986’da Karasu Sakarya’da doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğtim aldıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol aldı. Ama en büyük çıkışını Bülent İnal ile birlikte rol aldığı Bir Çocuk Sevdim adlı dizi ile yaptı. Bu dizi ile birlikte yıldızı parladı. Dizi de Mine adında genç bir kızı canlandırdı.

Daha önce kafkas, gurbet kuşları, sınıf ve hepimiz birimiz için dizilerinde oynayan gülcan arslan, daha sonra arka sokaklar’da komiser leyla rolü ile hayranlarının karşsına çıktı. Fakat sonra fox’ta yayınlanan ve başrolerini seçkin özdemir ve hazal filiz küçükköse ile paylaştığı günahkar adlı dizi için arka sokaklardan ayrılmak zorunda kaldı. Ama günahkar yayından kaldırıldı.

Gülcan arslan günahkar dizisinde saliha adında genç bir kızı oynadı ama dizi yayından kaldrılınca rolü de son buldu. günahkar kore dizisiden uyarlanmıştı.