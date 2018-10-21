  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Göztepe - Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Göztepe - Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, maçın 20. dakikasında Oğuzhan Özyakup ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe, 51'de Jerome ve 60'ta Wallace Reis'in attığı gollerle 3 puanı aldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-10-2018 18:04 - Güncelleme: 21-10-2018 21:05

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Göztepe, güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden Beşiktaş, liderin 4 puan gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta son oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 farklı isim forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe karşısında son oynadıkları Atiker Konyaspor maçından farklı olarak 4 isme şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Domagoj Vida, sakatlıkları bulunan Pepe ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ricardo Quaresma ilk 11'de yer almadı. Bu isimlerin yerine Enzo Roco, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ilk 11'de başladı.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İzmir temsilcisinde Adama Traore, Alpaslan Öztürk ve Tayfur Bingöl'ün yerine Berkan Emir, Andre Poko ve Halil Akbunar forma giydi.

Karşılaşmaya Beşiktaş üstüste duran toplar kazanarak başladı. Siyah beyazlılar bunların sonunda bir de penaltı kazandı. 16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi. Beto böylece Türkiye'de kalesine gelen 9 penaltıdan 6'sını kurtararak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmış oldu.

Çok fazla tehlikenin yaşanmadığı ilk yarının en net fırsatını 45+2'de Vagner Love yakaladı ama topu dışarı attı.

İkinci yarı da aynı şekilde başlarken, ev sahibi Göztepe golü erken buldu. Castro'nun ortasına iyi yükselen Jerome takımını öne geçiren isim olmayı başardı. Jerome böylece son 3 maçında 2 gol 1 asistle 3 gole katkı yapmış oldu. Siyah beyazlılar beraberlik için gol ararken 2. golü de kalelerinde gördü. 61. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direkte Reis farkı ikiye çıkaran isim oldu. Resi böylece 37. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kalan bölümde ev sahibi Göztepe üstünlüğünü korumayı başardı ve Fenerbahçe'nin ardından diğer bir büyük takımı da eli boş göndermeyi başardı. Sarı kırmızılılar böylece güçlü rakibi Beşiktaş'ı 45 yıl sonra evinde yenmiş oldu.

Bu sonuçla 2. kez kaybeden Beşiktaş 15 puanda kalırken, Göztepe de rakibiyle puanını eşitlemeyi başardı.

GÖZTEPE: 2 - 0: BEŞİKTAŞ

STAT: Bornova Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Poko, Halil, Castro, Yasin, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Göztepe - Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • OFLU BABA 21 Ekim 2018 21:23 BU SUNU GOSTERIYOR DEMEKKI TAKIMLAR ARASINDAKI FIAT FARKININ HIC BIR ONEMI YOK YETERKI ONBIRE ONBIR OYNANSIN

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro