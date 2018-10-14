Gökhan Gönül gidiyor Karlo Bartolec geliyor!

Hırvatlar’ın “Yeni Darijo Srna” dedikleri 23 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun oynadığı FC Nordsjaelland takımına teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bartolec için resmi teklif yapmaya hazırlanan transfer komitesi, 2 milyon lirayı gözden çıkardı. Şenol Güneş'in de onayının alınmasıyla resmi teklifin verilmesi bekleniyor.

Tüm maçlarda eksiksiz oynadı

Hırvat stoper Vida ve Club Brugge satılan Mitrovic ile aynı menajerlik şirketiyle çalışan Bartolec, Danimarka Ligi’nde bu sezon takımının tüm maçlarında 90 dakika forma giydi. Ligde 12 maçın son 2’sinde gol atan Hırvat sağ bek, UEFA Avrupa Ligi’nde de maça çıktı.