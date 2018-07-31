Gelinim Mutfakta Cansu'ya ne oldu doğum mu yaptı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın 30 Temmuz'da yayınlanan tanıtımı heyecan yarattı. Fragmanda sunucu Fatih Ürek ve yarışmacıların gergin anları ve bir ambulansın görünmesi, 'acaba Cansu doğum mu yaptı' sorusunu akıllara getirdi.

Herkes 'Cansu'ya ne oldu?' sorusunun yanıtını merak ederken, hamile olan yarışmacının yoğun tempoya yenik düşerek hastaneye kaldırıldığı ve burada doğum yaptığı öğrenildi. Bir kız bebek dünyaya getiren yarışmacının çocuğunun ismi ise Duru oldu.

İşte Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken tanıtımı...

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir: Cansu ile kaynanası Sevgül hanım, yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine gelmişti. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Yarışmacının doğuma sadece 1 ay kala programa tekrar katılması ise eleştiri konusu olmuştu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylemişti.

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