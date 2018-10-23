Galatasaray maçı öncesi Schalke'ye kötü haber

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Schalke 04 takımında bir şok daha yaşandı. Daha önce kaleci Fahrmann'ın sakatlığı nedeniyle oynamayacağı daha önce duyurulmuştu. Alman ekibinde hastalığı nedeniyle savunma oyuncusu Naldo'nun kadroda yer almadığı açıklandı.
İşte Schalke 04'ün Galatasaray kadrosu
Kaleciler: Alexander Nübel, Yannic Lenze
Savunma: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sané
Orta saha: Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf
Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo
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