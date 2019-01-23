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Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

ADANA'da kapalı kasa kamyonetin altını kesip, araçtan inmeden yer altındaki fiber optik kabloları çalan 3 şüpheli yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:05 - Güncelleme: 23-01-2019 10:05

Kent merkezindeki 6 mahallede telekomünikasyon şirketlerine ait fiber optik internet kablolarının çalıması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapalı kasa kamyonetin rögar kapaklarının üzerinde durduğunu saptadı.

Aracın alt bölünden bir kişinin çıkarak rögar kapağını kaldırdığı, daha sonra kestiği kabloları aracın içerisinde bulunan kişilere verip tekrar kamyonete girdiği tespit edildi. Kamera görüntülerinden kamyonetin plakasını öğrenen ekipler şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

DÜZENEK KURMUŞLAR
Bu şekilde 6 farklı noktada hırsızlık yapan kişiler, merkez Seyhan ilçesinde yakalandı. İzmir'den gelerek hırsızlık yaptığı öğrenilen Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca kalacak yerleri olmadığı için kamyonetin içinde yattığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro ekipleri ise kamyoneti inceleme aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin aracın tabanındaki metal plakayı kestikleri, rögar kapatlarının hizasına gelince buradan sarkarak fiber optik kabloları kestikleri anlaşıldı. Çalınan malzemeleri hurda fiyatına satan şüphelilerin şirketlere 200 bin liradan fazla zarar verdikleri ve yüzlerce evin 10 gün boyunca internetsiz bıraktıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR
Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Fiber kabloları satın alan hurdacı Abidin B. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Kaynak : DHA

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