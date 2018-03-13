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FETÖ'nün mesajları deşifre oldu Gülen'den yeni talimat

FETÖ'nün mesajları deşifre oldu Gülen'den yeni talimat

Emniyet birimleri, FETÖ'nün haberleşme programı Falcon üzerinden gönderilen mesajları deşifre etti. Fetullah Gülen sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 13:53 - Güncelleme: 13-03-2018 13:53

Emniyet birimleri, FETÖ'nün haberleşme programı Falcon üzerinden gönderilen mesajları deşifre etti. Buna göre, Fetullah Gülen'in, ABD'de Pensilvanya'daki malikanesinde düzenlediği toplantılarda örgüt üyelerinden "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam etmelerini, sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmelerini istediği belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme ağlarından "Falcon" üzerinden örgüt üyelerine gönderilen mesajlar deşifre edildi. Mesaj içeriklerine göre, darbe girişiminden sonra örgüt faaliyetlerini yönetmeye devam eden FETÖ elebaşı Gülen, son dönemlerde toplantılarını sürdürdü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde örgüt üyelerini kabul etmeye devam eden Gülen, yakın zamanda yapıldığı belirlenen "Bamteli" adlı toplantıda çeşitli konuşmalar yaptı.

'TWEETLERDE KONULARI İŞLEYİN' TALİMATI: Gülen, toplantıda örgüt mensuplarına moral vermeye çalışarak, sosyal medya üzerinde durdu. Sosyal medya hesaplarının artırılması ve buralardan algı oluşturulmasını isteyen Gülen, Twitter paylaşımlarına dikkati çekti. FETÖ üyelerine gönderilen bir mesajda, Gülen'in söz konusu toplantılarda verdiği, "Tweetlerde konuları işlemek çok önemli" talimatı aktarıldı.

'YURT DIŞINA GEÇECEKLER GAYBUBETE DEVAM ETSİN' EMRİ:
Gülen, örgüt mensuplarının deşifre olmadan saklanmalarına yönelik de önlemler alınmasını talep etti. Terör örgütü elebaşı Gülen, "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti. "Falcon" üzerinden gönderilen bir başka mesajda da örgüt elebaşı Gülen'in "Yurt dışına geçecek arkadaşlar kesinlikle risk almadan gaybubete devam etsinler." emri verdiği tespit edildi.

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KİMDİR ?
Fetullah Gülen
FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941'de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. 1946 yılında ilkokula başladı ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü'ne imam olması ve ailesinin oraya ta

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