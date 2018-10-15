Fatih Terim'in gözü kulağı bu haberde!

Spor Toto Süper Lig'de 18 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurum ve Antalyaspor maçlarında 2'de 2 yapan sarı kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürerek Şampiyonlar Ligi’ndeki Schalke 04 maçına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Cuma günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek Galatasaray'ı milli takım arasının sona ermesi ile birlikte yoğun bir maç temposu beklerken sarı kırmızılılar, lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 10 gün içinde 3 maça çıkacak.

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Bursaspor maçında kadroda büyük bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Herkesin tam olarak hazır olmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in savunmanın ortasında Ozan ve Serdar ikilisinin performansından oldukça memnun olduğu ve büyük ihtimalle bu ikiliye şans vereceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın sağ bek mevkisinde ise Antalyaspor maçında Donk'un attığı golün asistini yapan Mariano'ya şans vermesi beklenirken orta alanda Emre Akbaba'nın yoluğunda Belhanda-Ndiaye-Fernando üçlüsüne formayı teslim etme ihtimali son derece yüksek.

Fatih Terim'in sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi’nde Porto ve Spor Toto Süper Lig'de Antalya deplasmanlarında forma giyemeyen ve özel program dahilinde fizyoterapistler ile çalışan Eren Derdiyok'un durumuna göre hücum hattını şekillendirmesi bekleniyor. Bursaspor mücadelesinde sol kanatta Garry Rodrigues'in oynamasına kesin gözüyle bakılırken sağ kantta Onyekuru veya Feghouli'nin forma giyme ihtimali son derece yüksek.