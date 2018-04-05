Facebook skandalı Türkiye'den 223 kişinin bilgileri çıktı

Facebook’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyon kadar olabileceğini duyurdu. Türkiye'de ise söz konusu uygulamayı indirenlerin sayısı sadece 223 kişi olurken; toplam etkilenen kişi sayısı 234 bin 584 kullanıcı oldu.

ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

FACEBOOK'UN SAHİBİ ÖZÜR DİLEMİŞTİ: Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, bu skandala ilişkin 11 Nisan’da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu’nda ifade verecek.

TÜRKİYE'DEN 223 KİŞİ İNDİRDİ

Türkiye'de ise söz konusu uygulamayı indirenlerin sayısı sadece 223 kişi olurken; toplam etkilenen kişi sayısı 234 bin 584 kullanıcı oldu.