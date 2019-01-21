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Facebook şimdi hapı yuttu! Tarihi ceza geliyor

Facebook şimdi hapı yuttu! Tarihi ceza geliyor

87 milyon ABD seçmeninin bilgilerini şirketlerle paylaşan Facebook'a ABD tarihinde kişisel verilerin ihlali gerekçesiyle verilen en büyük para cezası uygulanacak.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 05:36 - Güncelleme: 21-01-2019 05:36

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook'a tarihi bir ceza kesmeye hazırlanıyor. Washington Post'un haberine göre Facebook yöneticileri ve FTC tarafı cezanın miktarını görüşmek için geçen günlerde bir araya geldiler. Cezanın kişisel verilerin ihlali konusunda tarihi bir ceza niteliğinde olabileceği ifade ediliyor.

Kişisel verilerin ihlali hakkında 2012 yılında Google'a 22.5 milyon dolar ceza kesilmişti. Facebook'a kesilecek cezanın bu miktardan daha fazla olması bekleniyor. Facebook Cambridge Analytica isimli şirkete ABD'li seçmenlerin verilerini sağlayarak 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor. Konuyla ilgili olarak Mark Zuckerberg ABD kongresinde ifade vermişti. Facebook 2017 yılında 15.7 milyar dolar kâr etmiş bir şirket. Cezanın boyutu bu nedenle daha da bir merak konusu.

Facebook 87 milyon ABD vatandaşının kişisel verilerini seçmen davranışı olarak kullanılmak üzere şirketlerle paylaşmakla itham ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook görüş vermedi. Hükümetin geçici olarak kapanmasından dolayı FTC yetkililerine ulaşılamadı. FTC başkanı görüş bildirmedi.

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