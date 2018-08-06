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F-35 krizi: 'Gizli bilgileri ele geçirildi' iddiası!

F-35 krizi: 'Gizli bilgileri ele geçirildi' iddiası!

Son aylarda Türkiye ve ABD arasında krize dönen F-35 konusunda İngiltere’den şaşırtıcı bir haber geldi. İngiltere'nin kısa süre önce ABD'den satın aldığı F-35 Lightning II savaş uçaklarına ait gizli bilgilerin Tinder uygulaması üzerinden bir hackerın eline geçtiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 18:35 - Güncelleme: 06-08-2018 18:35

Daily Mail haberine göre kimliği belirsiz bir hacker, Tinder'da İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde (RAF) görevli bir kadın pilotla tanıştı ve hesabını hackledi. Bu hesap üzerinden diğer İngiliz pilotlarla iletişim kuran hackerın, F-35'ler hakkındaki gizli bilgileri ele geçirdiği iddia edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, F-35’in sırlarını çalmak isteyen bir grup korsan, Tinder üzerinden kadın pilotla iletişim kurmaya çalıştı. Amaçları, sosyal mühendisliklerini de kullanarak kadının kişisel bilgilerini ele geçirmek, dolayısıyla F-35’in dijital sistemine sızmaktı.

KADIN PİLOTUN HESABI ELE GEÇİRİLDİ

Kadın pilotun Tinder hesabı ele geçirildi ve aynı bölgede görevli olan bir başka hava kuvvetleri görevlisi ile konuşmalar başlatıldı. İşte bu noktada devreye sosyal mühendislik girmişti. Kraliyet Hava Kuvvetleri, sızdırılan bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığını doğruladı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri, "Neyse ki az miktarda bilgi sızdırıldı. Hesabı hacklenmiş olan kişi, derhal soruşturma altına alındı" açıklamasında bulundu. Sonrasında bu ifadeler İngiliz basın kuruluşu Daily Mail tarafından haberleştirildi. Ardından Savunma Bakanlığı, bilgilerin sızdırıldığı detayının gerçek olmadığını belirtti. İlgili personelin F-35’le ilgili hiçbir bilgi paylaşımInda bulunmadığı doğrulandı.

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