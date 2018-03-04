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Esed'den sinsi 'ÖSO açılımı'! Şeytani plan...

Esed'den sinsi 'ÖSO açılımı'! Şeytani plan...

Afrin operasyonunu başarısız kılmak için terör örgütü PKK/PYD'ye yardıma koşan Esed rejimi, bunda başarılı olamayınca şimdi de TSK ile birlikte mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'nu yanına çekmek için "af" kartını açtı...

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 12:48 - Güncelleme: 04-03-2018 14:26

Terör örgütü PYD/PKK'yı Suriye'de destekleyen Esad rejimi şimdi de Afrin harekatında yer alan Suriyeli ÖSO askerlerine yönelik yeni bir ayak oyununu devreye soktu. Resmi SANA haber ajansı üzerinden silahlarıyla teslim olacak ÖSO askerlerinin af edileceğini belirten Esed rejimi, bu kapsamda Menbiç'te 150 kişinin af edildiğini de açıkladı.

AMAÇ ÖSO'NUN DİKKATİNİ DAĞITMAK: Uzmanlara göre bu noktada amaç, TSK ile cephede savaşan ÖSO mensuplarının dikkatini dağıtmak. ÖSO üyelerinin Afrin operasyonunda önemli başarılara imza attığına hatırlatan uzmanlar; Esad'ın bu hamleyle ÖSO üyelerinin kafalarını karıştırıp, Afrin operasyonunu sekteye uğratmayı hedeflediğini kaydettiler.

ÖNCEKİLER UYGULANMADI: Bugüne kadar defalarca af kararı çıkartan Şam yönetimi, hiçbirini doğru düzgün uygulamadı. En güçsüz olduğu dönemde bile çıkardığı af kararlarını uygulamayan rejimin, şuan daha güçlü bir durumda olmasına rağmen böyle bir adım atması akıllarda soru işareti yarattı.TSK ile eşgüdümlü çalışan ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan köylerdeki halk tarafından kahraman gibi karşılanmış, dualarla uğurlanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Yavuz bey 04 Mart 2018 17:48 Esedin işini Türkmenler bitirecek sonunda, bekleyeceğiz ve göreceğiz. .icimizdeki esedci çapulcularıda esed şıhlarına göndereceğiz..Esedin duş suyu ile hoşaf yapıp içsinler

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