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Esed ile terör örgütü YPG bir kez daha masaya oturdu!

Esed ile terör örgütü YPG bir kez daha masaya oturdu!

Esed yönetiminin, terör örgütü YPG ile bir kez daha masaya oturduğu bildirildi. Açıklama ana unsurunu terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden geldi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 21:53 - Güncelleme: 14-08-2018 21:53

Uluslararası Associated Press haber ajansına göre Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kolu olarak gösterilen Suriye Demokratik Konseyi'den bir heyet, geçen hafta Şam'da Esed yönetiminden yetkililerle bir araya geldi.

Suriye Demokratik Konseyi görüşmede özerk yönetim konusunun ele alındığını duyurdu; kendilerine özerk yönetim sağlanması için anayasal reformlar yapılmasını talep etti. Ancak bu konuda Esed rejiminden olumlu yanıt alınmadı.

Görüşmede müzakerelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Suriye Demokratik Konseyi, gelecek ay ülke genelinde yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını da duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mevhibe inal 14 Ağustos 2018 22:33 BİZİM ESED POLİTİKAMIZ YANLIŞ İDİ.

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