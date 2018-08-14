Esed ile terör örgütü YPG bir kez daha masaya oturdu!

Uluslararası Associated Press haber ajansına göre Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kolu olarak gösterilen Suriye Demokratik Konseyi'den bir heyet, geçen hafta Şam'da Esed yönetiminden yetkililerle bir araya geldi.

Suriye Demokratik Konseyi görüşmede özerk yönetim konusunun ele alındığını duyurdu; kendilerine özerk yönetim sağlanması için anayasal reformlar yapılmasını talep etti. Ancak bu konuda Esed rejiminden olumlu yanıt alınmadı.

Görüşmede müzakerelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Suriye Demokratik Konseyi, gelecek ay ülke genelinde yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını da duyurdu.