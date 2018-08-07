Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in makamından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya 28-29 Eylül tarihlerinde resmi ziyaret düzenleyeceği belirtildi.
Alman cumhurbaşkanlığı sözcüsü Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda bilgi vermedi.
Merkel'in makamı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan'ın Almanya'ya gideceği tarih belli oldu! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
Angela Dorothea Merkel 17 Temmuz 1954 Hamburg doğumlu ve Almanya başbakanı'dır. Merkel, Alman Parlementosuna Mecklenburg-Vorpommern'den 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Başbakanlığına seçilmiştir. 10 Nisan 2000'den bu yana da Hristiyan DemokraDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER