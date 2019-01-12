Erdoğan'dan enflasyon paylaşımı: Onlar yalanlarla konuşur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye rakamlarla yanıt verdi. Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla..." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son 14 yılın enflasyon ortalamasına ilişkin rakamları paylaştı.
Erdoğan, AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 olduğunu ve bu rakamın AK Parti iktidarları döneminde ise %9,54 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla..."
AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 12 Ocak 2019
Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla... pic.twitter.com/6L66BGxE4m
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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