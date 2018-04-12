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Erdoğan Trump ile görüştü taraflardan açıklama geldi

Erdoğan Trump ile görüştü taraflardan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 06:54 - Güncelleme: 12-04-2018 06:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi.

Erdoğan ve Trump en son 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 07:43 BOP eşbaşkanıma gene görev verildi. Hadi hayırlısı ama Libyayi hatırladıkca durum pek de iç açıcı değil. Eşbaşkanı işe karışlardılarsa Suriye bölünecek demektir.

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