Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi tarihi-ne zaman?

Emekliye bayram ikramiyesi 2018 ne kadar oldu? Ramazan Bayramın'nda emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emeklileri sevindirecek haber Başbakan Yıldırım'dan geçtiğimiz günlerde geldi. Milyonlarca emekliye bayramlarda 1000 lira ikramiye verilecek. Emekliler ilk bayram ikramiyelerini Ramazan bayramı öncesinde alacak. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek

2018 EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR: Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşın olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, “Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Esnaflarımızı, sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükler ile sorunu olan vatandaşımız, sigorta ile borcu olanlar yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, otoyol kaçak geçişleri, askerlik, nüfus, RTÜK, köprü cezaları gibi kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Bunun tabi belirli kuralları ve şartları var. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş ise yani yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemeleri gerçekleşmemiş ise bunlarla ilgili bir imkan getiriyoruz.”

“Vergi, SGK primlerine ilişkin ihtilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık sağlıyoruz.”

“Diyoruz ki; gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Peşin ödeyen vatandaşlarımız gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler. Emekli vatandaşlarımız, geçmiş zamanda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. O borçları siliyoruz. Bağ-Kur borcu olup sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borç ayrı sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Burada bir düzenleme yapıyoruz.