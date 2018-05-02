  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHayalinizdeki başarılar için hayal gibi bir ofisiniz olmalı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi tarihi-ne zaman?

Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi tarihi-ne zaman?

Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yapılacak, emekli bayram ikramiyesi kaç para oldu ve kimlere 1000 lira verilecek? Bayram öncesinde milyonlarca emekliye devlet tarafından 1000 lira ikramiye ödenecek. Yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesinden emeklinin dul ve yetimi de yararlanacak. Emekli ikramiyesi ilk ödeme 14 Haziran'dan önce emeklilere verilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-05-2018 12:40 - Güncelleme: 02-05-2018 12:40

Emekliye bayram ikramiyesi 2018 ne kadar oldu? Ramazan Bayramın'nda emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emeklileri sevindirecek haber Başbakan Yıldırım'dan geçtiğimiz günlerde geldi. Milyonlarca emekliye bayramlarda 1000 lira ikramiye verilecek. Emekliler ilk bayram ikramiyelerini Ramazan bayramı öncesinde alacak. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek

2018 EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR: Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşın olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, “Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Esnaflarımızı, sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükler ile sorunu olan vatandaşımız, sigorta ile borcu olanlar yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, otoyol kaçak geçişleri, askerlik, nüfus, RTÜK, köprü cezaları gibi kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Bunun tabi belirli kuralları ve şartları var. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş ise yani yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemeleri gerçekleşmemiş ise bunlarla ilgili bir imkan getiriyoruz.”

“Vergi, SGK primlerine ilişkin ihtilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık sağlıyoruz.”

“Diyoruz ki; gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Peşin ödeyen vatandaşlarımız gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler. Emekli vatandaşlarımız, geçmiş zamanda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. O borçları siliyoruz. Bağ-Kur borcu olup sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borç ayrı sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Burada bir düzenleme yapıyoruz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi tarihi-ne zaman? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro