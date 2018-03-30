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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2018 son haber

Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2018 son haber

Emekliye bayram ikramiyesi 2018 son haber ne, emekliler ne kadar ikramiye alacak sorularının yanıtı yaklaşık12 milyon emekli tarafından merak edidi. KPDK görüşmesinin maddelerinden biri de 2018 yılında emekliye verilecek olan bayram ikramiyesiydi. Peki Ramazan bayramında ve kurban bayramında emekli kaç para ikramiye alacak. 2018 emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 12:35 - Güncelleme: 30-03-2018 12:00

Emekliye bayram ikramiyesi 2018 ne kadar oldu, emekliler kaç para bayram ikramiyesi alacak 2018 KPDK kararı ne oldu detaylar haberimizde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların bir araya geleceği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında emekli ve memur için bayram ikramiyesi talep edileceği duyurulmuştu. Peki, emekli ve memura bayram ikramiyesi KPDK toplantısında görüşüldü mü?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR: Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağkur’lular da faydalanacak. KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. Toplantıdan çıkacak haberi 12 milyon emekli vatandaş dört gözle bekliyor.

EMEKLİYE VE MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ KPDK'DA KONUŞULACAK MI: 29 Mart tarihinde gerçekleştirileceği öne sürülen Kamu Personeli Danışma Kurulu, emekli ve memurlar tarafından yakından takip ediliyor. KPDK kapsamında sendikalar ile bir araya gelecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Bakan Jülide Sarıeroğlu önderliğinde toplu sözleşmede karara bağlanamayan konuları masaya yatırması planlanıyor. Masanın en önemli konusunun ise geçtiğimiz Ağustos ayında da gündeme getirilen emekliye yılda iki kez verilmesi öngörülen bayram ikramiyesi olması bekleniyor. Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağ-Kur'luların da faydalanacağı öngörülüyor.

EMEKLİ NE KADAR PROMOSYON ALACAK: Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusunun bu ay KPDK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikinci olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE FAYDALANACAK: Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

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