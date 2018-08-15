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e bordro maaş sorgulama online TC ile giriş ekranı açıldı

e bordro maaş sorgulama online TC ile giriş ekranı açıldı

e bordro sorgulama sayfası bugün binlerce çalışan tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Maaşları alma günü geldi, çalışanlar e bordro görüntüleme, online e bordro maaş sorgulama sayfasına TC şifresiyle giriş yaparak Maliye Bakanlığı sayfasında görüntülenecek.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 10:10 - Güncelleme: 15-08-2018 09:30

e bordro sorgulama, e bordro maaş sorgulama sayfası erişime açıldı, binlerce çalışan bugün Maliye Bakanlığı e bordro sorgulama sayfasına aktif bir şekilde kullanılıyor. Her ay olduğu bu ayda maaş yatış gününün gelmesiyle birlikte E Bordro maaş sorgulama hizmeti en çok merak edilenlerden oldu. Peki, E Bordro maaş sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için maaş ödeme günü yaklaşıyor dolayısıyla çalışanlar maaş bordrosunu nasıl sorgulayacağını araştırmaya başladı. Bordrolar artık e-Devlet sisteminden kolayca görüntülenebiliyor. İşte, e-Bordro sorgulama işlemi hakkında merak edilenler..

E BORDRO ALMA İŞLEMİ: www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

E-BORDRO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

 Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

E BORDRO GİRİŞ: Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR: Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor. Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

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