Dünya devi Bursa'nın eski yıldızını istiyor

2014-15 sezonunda Bursaspor'a transfer olan ve Şenol Güneş yönetiminde yıldızlaşarak Villarreal'in yolunu tutan Cedric Bakambu İspanya'ya dönebilir! Ocak 2018'de 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'a transfer olan Demokrotik Kongolu yıldızla Barcelona ilgileniyor.

İspanya'da yayın yapan Sport'un haberine göre Barcelona Luis Suarez'in alternatifi olarak Bakambu ile ilgileniyor! Haberde Çin'de geçen sezon 29 maçta 23 gol kaydeden Bakambu için henüz herhangi bir girişim olmadığı da belirtildi.