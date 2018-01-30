Dolar ne kadar çeyrek fiyatı düştü 30 Ocak fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7890 seviyesinde dengelendi. Altının gram fiyatı ise, güne düşüşle başlamasının ardından 162,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün güne yükselişle başlayan ve 3,74 - 3,79 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 3,7850'den tamamladı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Dolar ı 3,7930 3,7950 Avro 4,6900 4,6920 Sterlin 5,3360 5,3380 ANKARA ABD Dolar ı 3,7780 3,8030 Avro 4,6680 4,6980 Sterlin 5,2810 5,3650





Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 3,7890 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 4,6845, sterlin/TL de yüzde 0,17 düşüşle 5,3166'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nun ve Başkan Murat Çetinkaya'nın açıklamaları ile Avro Bölgesi 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80 seviyesinin önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 3,7550 seviyesinin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 163,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 162,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

ONS FİYATINDA DA DEĞER KAYBI

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.335,7 dolardan işlem görüyor.

FED TOPLANTISI ETKİLİ OLACAK

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin, altın fiyatlarını baskıladığını söyledi. ABD'de dün açıklanan verilerin beklentileri yakın geldiğini anımsatan Memiş, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.342 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Yurt içinde dolar kurundaki yükselişin altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırlandırdığını dile getiren Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 162 liranın destek, 164 liranın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini vurguladı.