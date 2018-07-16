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Dolar euro ve altın fiyatları-Dolar yükselir mi altın ne olur?

Dolar euro ve altın fiyatları-Dolar yükselir mi altın ne olur?

Dolar kuru ve euro haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Saat 10.00 itibariyle dolar kuru inişte altın fiyatları ise dalgalıydı. Gram altının fiyatı 193 liradan satılıyor. İşte bugünkü piyasa rakamları.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 10:02 - Güncelleme: 16-07-2018 10:02

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6310 lira olmuştu. Yeni haftaya dolar kuru yükselişle başladı. Saat 09.00'da kapalıçarşı'da 4,8380 liradan alınan dolar, 4,8400 liradan satıldı. 5,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6690 lira oldu. Yeni haftaya dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru açılıştan kısa süre sonra bu kez inişe geçti ve 4.82'lere kadar düştü. Dolar kuru 4.82-4.84 bandında dalgalanıyor.

Dolar kuru ve euronun satış rakamı saat 10.00 itibariyle şöyle:

dolar kuru 16.07.2018 euro

Altın fiyatları : Yeni haftaya gram altının fiyatı 193 liradan başladı. Çeyrek altın 316 liradan satılırken, yarım altın fiyatı 632 lira. Tam altın 1.261 lira olurken ata altın 1308 lira.

altın fiyatları 16 temmuz 2018

Borsa yükselişle başladı : Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,87 artışla 90.683,46 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 785,79 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 90.683,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla değer kazanan yüzde 2,01 ile tekstil deri oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif seyir ve 3 günlük sert düşüşün ardından 91.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 89.897,67 puandan tamamladı.

Fitch sonrası dolar ne olur? : Piyasaların merakla beklediği Fitch kararı Cuma akşamı açıklandı. Fitch Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi ve not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
Not düşüşünün ardından kur 4.88 ile gün içi en yüksek seviyesini test etti. Uzmanlarra göre piyasalar 'not indirimi beklemiyordu'. Fitch aldığı kararla kurda fazla bir etki yaratmadı. Haftanın devamında Fed Başkanı Jerome Powell'in ABD Kongresi'nde yapacağı sunum takip edilecek. İçeride yeni oluşan kabine sonrası gelişmeler, dışarıda ticaret savaşları konuları da bu hafta piyasaların radarında olacak.

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