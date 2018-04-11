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Diriliş Ertuğrul 115.yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Köpek'i öldürdü mü

Diriliş Ertuğrul 115.yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Köpek'i öldürdü mü

TRT 1'in klasik haline gelen dizisi Diriliş Ertuğrul 114.son bölümü ile izleyici karşına çıktı. Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'i öldürdü mü? Sen Anlat Karadeniz 114.son bölüm ardından Sen Anlat Karadeniz 115.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 13:45 - Güncelleme: 11-04-2018 13:45

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da izleyici, Sadettin Köpek'in ölmesini merakla bekliyor. Diriliş Ertuğrul 114.son bölümde Ertuğrul Bey'in attığı okun akıbeti merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul 114.son bölüm ardından Diriliş Ertuğrul 115.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Diriliş Ertuğrul 114.son bölümde neler olmuş özetine bakalım hemen ardından Diriliş Ertuğrul 115.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.


 Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebilecek mi? Aslıhan’ın intikamı alınabilecek mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yapacak? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebilecek mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşılacak mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebilecek mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabilecekler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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