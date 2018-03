Diriliş Ertuğrul 108.son bölümde neler oldu Gıyaseddin Keyhüsrev gayesi

TRT 1 'de yayınlanan ve ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul 108.son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana bağladı. Adım adım finale yürüyen Diriliş ertuğrul, her bölümde ivmeyi arttırmaya ve heyecanı en yükseklere taşımaya devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Her ne kadar liderlik koltuğunu Sen Anlat Karadeniz'e kaptırsa da savaşmaktan vazgeçmeyen Diriliş Ertuğrul, son olarak kadrosuna 4 yeni isim daha katmıştı. Bunlardan biri de beklenen isim Gıyseddin Keyhüsrev'i canlandıracak. Peki Diriliş Ertuğrul 108.son bölümde neler oldu? Hadi gelin hemen Diriliş ERtuğrul 108.son böümde neler yaşanmış özetini okuyalım... Diriliş Ertuğrul her çarşamba saat 20.00'de TRT 1'de...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108.SON BÖLÜM ÖZETİ; Sultan, Ares’in itiraflarından sonra Emir Saadettin’i zindana attırmış, nihai kararını sefere gitmeden evvel vereceğini söylemişti. Sultan, sefere gitmeden önce kararını açıklamış, Emir Saadettin’e itham edilen suçların araştırılmasına ve Emir Saadettin’in görevinden azline karar vermiş, Ertuğrul bu karardan hiç memnun olmamıştı. Her şeye rağmen Ertuğrul sözünde durup Ares’i serbest bırakmış, Emir Saadettin ise her şeyi itiraf eden Ares’i öldürmek için peşine adam göndermişti. Göktuğ ve adamları Ares’i yakalamış fakat Ertuğrul yetişip Ares’i onların elinden kurtarmıştı. Ares, Ertuğrul’un kendisi için yaptıklarından etkilenmiş ve Müslüman olmuştu.

Emir Saadettin’in hak ettiği cezayı almadığını düşünen Ertuğrul ne yapacak? Emir Saadettin’in sultana karşı girişeceği hareketlere mani olabilecek mi? Kendisine iyice düşman olan saray erkânıyla nasıl mücadele edecek?

Emir Saadettin, Ertuğrul’un Göktuğ’u öldürüp kendisine göz dağı vermesinden sonra ne yapacak? Ertuğrul’a mani olmak ve onu ortadan kaldırmak için ne gibi bir plan yapacak? Sultana da kinli olan Emir Saadettin, ondan intikam alabilecek mi?

Turgut ve Bamsı, Aslıhan ve Hafsa’yı Titan’ın elinden kurtarmış fakat Hafsa baygın bir halde yere yığılmıştı. Hafsa’nın durumu ne olacak? Karnındaki bebeğine bir zarar gelecek mi? Bamsı ve Turgut, Titan’dan intikam almak için nasıl harekete geçecek? Müslüman olan ve bundan sonra Ertuğrul’la yoldaşlık edecek Ares’i neler bekliyor? Mahperi Hatun ve Altunaba’nın, sultanın vasiyetinin tersine Şehzade Gıyaseddin’i tahta geçirme planları nasıl işleyecek? Ertuğrul bu planları bozabilecek mi?