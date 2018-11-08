Emirates NBD, Denizbank hisse alımı için Rekabet Kurumu'na başvurdu
OCAK 2018’de görüşmelerine başlanan Denizbank’ın satış süreci Mayıs ayı sonunda tamamlandı. Rus Sberbank, Denizbank’ın yüzde 99.85 hissesini 14.6 milyar liraya (3.2 milyar dolar) Dubaili Emirates NBD’ye sattı. Satış sonrası Denizbank’ın ismi ve yönetiminin değişmeyeceği açıklanmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Dev bankanın satışında flaş gelişme haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER