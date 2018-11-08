Dev bankanın satışında flaş gelişme

Emirates NBD, Denizbank hisse alımı için Rekabet Kurumu'na başvurdu

OCAK 2018’de görüşmelerine başlanan Denizbank’ın satış süreci Mayıs ayı sonunda tamamlandı. Rus Sberbank, Denizbank’ın yüzde 99.85 hissesini 14.6 milyar liraya (3.2 milyar dolar) Dubaili Emirates NBD’ye sattı. Satış sonrası Denizbank’ın ismi ve yönetiminin değişmeyeceği açıklanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...