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Deniz Baykal kurultay sessizliğini bozdu! Hangi tarafı destekliyor?

Deniz Baykal kurultay sessizliğini bozdu! Hangi tarafı destekliyor?

CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım başladı. Muhalifler imza toplamaya devam ederken eski genel başkan Deniz Baykal'ın ne diyeceği merak konusuydu. İmza toplamayı doğru bulmadığı iddiası ortaya atılan Baykal sessizliğini bozdu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 07:35 - Güncelleme: 20-07-2018 07:35

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de kılıçlar çekildi. Yenilginin baş sorumlusu olarak görülen Kılıçdaroğlu direniyor, muhalifler olağanüstü kurultay için bastırıyor. CHP'de herkes safını belli ederken gözler esk genel başkan Deniz Baykal'a çevrildi.

Baykal'ın toplanan imzalar için "partiyi geriye götürür." dediği iddia edilmişti. Peki bu bu doğru mu? Merak edilen sorunun yanıtını Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde verdi.  Çıkan haberler üzerine Baykal'a yakın isimlerden Mehmet Sevigen'i arayan yazar, CHP liderinin konuya ilişkin görüşünü paylaylaştı.

"(...)Herkes pozisyonunu belirlemiş durumda. Geriye bir tek isim kalıyor; eski genel başkan Deniz Baykal. Baykal, hastanede iyileşmeye çalışıyor ama partide olup bitenleri de yakından izliyor. İmza toplamayı doğru bulmadığına ilişkin haberler çıkınca Mehmet Sevigen'i aradım.
Hastanede Baykal'la görüşen Sevigen, Baykal'ın şu sözlerini aktardı: "Partinin gerçek sahipleri delegelerdir. Delegelerin iradesine gem vurmamak gerekiyor. Delege ne derse o olur. Buna da saygı duymak lazım."

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

CHP'den parti içi muhaliflere jet imza yanıtı

CHP'de imza sayısı kaça ulaştı? Son isim bakın kim oldu?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 08:48 sayın selin hanım a ,bekar bir vekil ile veya başka birisi ile evlenmesi ve çoluk çocuğa karışmasını tavsiye ediyorum.kendine elini uzatanları arkadan vurma hastalığından kurtulur belki.kendisine şimdiden iyi geçim ve mutluluk diliyorum.

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