Deniz Baykal kurultay sessizliğini bozdu! Hangi tarafı destekliyor?

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de kılıçlar çekildi. Yenilginin baş sorumlusu olarak görülen Kılıçdaroğlu direniyor, muhalifler olağanüstü kurultay için bastırıyor. CHP'de herkes safını belli ederken gözler esk genel başkan Deniz Baykal'a çevrildi.

Baykal'ın toplanan imzalar için "partiyi geriye götürür." dediği iddia edilmişti. Peki bu bu doğru mu? Merak edilen sorunun yanıtını Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde verdi. Çıkan haberler üzerine Baykal'a yakın isimlerden Mehmet Sevigen'i arayan yazar, CHP liderinin konuya ilişkin görüşünü paylaylaştı.

"(...)Herkes pozisyonunu belirlemiş durumda. Geriye bir tek isim kalıyor; eski genel başkan Deniz Baykal. Baykal, hastanede iyileşmeye çalışıyor ama partide olup bitenleri de yakından izliyor. İmza toplamayı doğru bulmadığına ilişkin haberler çıkınca Mehmet Sevigen'i aradım.

Hastanede Baykal'la görüşen Sevigen, Baykal'ın şu sözlerini aktardı: "Partinin gerçek sahipleri delegelerdir. Delegelerin iradesine gem vurmamak gerekiyor. Delege ne derse o olur. Buna da saygı duymak lazım."

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CHP'den parti içi muhaliflere jet imza yanıtı

CHP'de imza sayısı kaça ulaştı? Son isim bakın kim oldu?